Nba | Boston non si ferma più Super Antetokounmpo guida Milwaukee

(Di sabato 2 marzo 2024) Milano, 2 marzo 2024 -fa 10 in fila. La franchigia con il miglior record della lega (47-12) ottiene la decima vittoria consecutiva sconfiggendo al Td Garden Dallas con il risultato di 138-110. La resistenza dei Mavericks dura fino all'ultima frazione ed èta dalla tripla doppia di Doncic da 37 punti, 12 rimbalzi e 11 assist, mentre l'ex Irving segna 19 punti, ma con 9/23 dal campo. A trascinare i Celtics sono Tatum, autore di 32 punti, e la coppia Brown-Porzingis, con i due a combinare per 49 punti. Striscia di successi aperta anche per, che dopo la pausa per l'All Star Game Weekend non ha ancora mai perso. I Bucks espugnano il parquet di Chicago per 113-97. Il protagonista assoluto è Giannis, che fa registrare una doppia doppia da 46 punti e 16 rimbalzi. Rimane a secco di canestri ...