NBA 2023 2024 | Antetokounmpo ne mette 46 nel successo dei Bucks | decima vittoria di fila per Boston

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024) 46 punti, 16 rimbalzi. C’è un solo uomo al comando e questo si chiama Giannis, autentico trascinatore dei Milwaukee, sempre terzi a Est. Nel match della regular season NBAandato in scena nella notte italiana, la franchigia del Wisconsin supera per 113-97 i Chicago Bulls nel segno del greco. Vincono però anche le due squadre che precedono i campioni 2020-2021. ICeltics sono ormai un treno in corsa e travolgono qualsiasi cosa gli capiti davanti. Contro i Dallas Mavericks è infatti arrivato il decimoconsecutivo, che porta il bilancio casalingo a 28 vittorie e sole 3 sconfitte. Sugli scudi Jayson Tatum con 32 punti a referto. Bene anche i Cleveland Cavaliers, trascinati da Evan Mobley (22 punti e 17 rimbalzi) sul campo dei Detroit Pistons. ...