Navi russe in difficoltà sul Mar Nero e flop dei caccia | ecco perché la strategia russa «funziona a metà»

(Di sabato 2 marzo 2024) L'ultimo attacco russo dal cielo con i droni, a Odessa, ha causato cinque vittime in quartiere residenziale, tra cui un bambino di tre anni. Spostiamoci a Est: la controffensiva ucraina via...

Un alto funzionario ha spiegato che le acque sono sicure fintanto che le navi non sono collegate a determinati Paesi, in particolare a Israele. Pentagono: ... (sbircialanotizia)

Energia: oggi ad Algeri il settimo summit del Forum dei Paesi esportatori di gas (6): Oltre che sul piano della sicurezza e della stabilità regionale, gli attacchi degli Houthi avviati a metà novembre 2023 contro ...agenzianova

Ucraina Russia, droni su Odessa, Zelensky: "Servono più sistemi di difesa aerea". LIVE: 25 Navi e imbarcazioni, 1 sottomarino, 13.267 (+61) fra jeep, camion e autocisterne e 1.617 (+6) "attrezzature speciali". La Russia ha notificato agli Stati Uniti il lancio del missile balistico ...tg24.sky