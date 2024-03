Nave Duilio abbatte un drone nel Mar Rosso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Nel pomeriggio di oggi, in attuazione del principio di auto difesa,ha abbattuto unnel Mar. Il, dalle caratteristiche analoghe a quelli già usati in precedenti attentati, si trovava a circa 6 chilometri dallaitaliana, in volo nella sua direzione. Lo rende noto la Difesa. "Gli attacchi terroristici degli Houthi sono una grave violazione del diritto internazionale e un attentato alle sicurezza dei traffici marittimi da cui dipende la nostra economia - ha commentato il ministro della Difesa, Guido Crosetto -. Questi attacchi sono parte di una guerra ibrida, che usa ogni possibilità, non solo militare, per danneggiare alcuni Paesi e agevolarne altri".