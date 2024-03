Navalny sepolto a Mosca con My Way | dalla folla cori di sfida al regime

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 2 marzo 2024) Una grande, circa tremila persone secondo i primi tentativi di conteggi sui social, è confluita oggi nella periferia sud-orientale diper l'ultimo saluto ad Aleksey, l'oppositore morto in una colonia penale nell'Artico russo il 16 febbraio, noncurante dell'ampio dispositivo di polizia e dei moniti risuonati ancora oggi dal Cremlino. "Quanti parteciperanno a manifestazioni non autorizzate" dovranno risponderne in base alla legge, ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitri Peskov.Recarsi presso la chiesa dell'icona della Madonna "allevia le mie pene", nel quartiere di Maryno, per la cerimonia funebre non era vietato. E neppure andare al cimitero Borisov, un paio di chilometri più in là, dove la bara diè stata calata nella tomba mentre veniva suonata My Way di Frank Sinatra seguita ...