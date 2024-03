Navalny | lo struggente ricordo della figlia e della moglie | “Al mio eroe A mio padre” VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 2 marzo 2024) Pubblicato il 2 Marzo, 2024 “Lyosha (è il diminutivo per Aleksej) grazie per i 26 anni di felicità assoluta. Sì, anche per gli ultimi tre di felicità. Per l’amore, per avermi sempre sostenuto, per avermi fatto ridere anche dalla prigione, per avermi sempre pensato”. Così Yulia Navalnaya. Mentre erano ancora in corso i funerali del marito, ha postato undi due minuti sui social: un collage di immagini e emozioni. Nel messaggio che lo accompagna ha scritto ancora: “Non so come vivere senza di te, ma farò del mio meglio per renderti lassù felice per me e orgoglioso di me. Non so se ce la farò o meno, ma ci proverò. Sono sicura che un giorno ci incontreremo”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ???? ????????? (@yulia navalnaya) “Ho così tante storie da raccontarti, così tante canzoni salvate ...