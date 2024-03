Navalny | in centinaia anche oggi alla tomba del dissidente La polizia perquisisce tutti i presenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Mosca, 2 marzo 2024 – La folla che intende dare l’ultimo saluto ad Alexeinon si è esaurita ieri con le migliaia di persone accalcate di frontechiesa dell’Icona della madre di Dio per il funerale. Insi stanno presentandoal cimitero di Borisovskoye di Mosca, dove ilè stato tumulatofine delle esequie. Ieri avrebbe dovuto chiudere alle 17, ma è stato tenuto aperto fino alle 22.30. La situazione sembrerebbe tranquilla: sebbene le forze distiano perquisendo attentamente coloro che arrivano, diversi messaggi su chat di Telegram confermano che non stanno interferendo con le visite, permettendo di stare in piedi accantosenza limiti. Il clima non è stato altrettanto rilassato ...