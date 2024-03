Navalny | a Mosca in molti continuano a deporre fiori sulla tomba

(Di sabato 2 marzo 2024) Alexeyè stato ricordato anche oggi a, dove, all'indomani dei funerali, persone ordinatamente in fila hanno continuato adell'oppositore nel cimitero Borisovsky. Lo ha constatato l'ANSA sul posto. All'ingresso del cimitero c'erano alcuni poliziotti, che controllavano zaini e borse prima di lasciar entrare le persone. Il piccolo cimitero è stato aperto fino alle 17 ora locale (le 15 in Italia). Sono stati invece rimossi i tre memoriali die ceri realizzati ieri non lontano dal cimitero per ricordare il dissidente morto il 16 febbraio nel carcere nell'Artico dove era detenuto in condizioni durissime.

