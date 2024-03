Natura selvatica a rischio | aiuto dall' innovazione digitale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) "Connettere persone e pianeta: esplorare l'nella conservazione della fauna": è il tema della World Wildlife Day, la giornata mondiale dellacelebrato ogni anno il 3 marzo, per ricordare la rilevanza della faunae degli ecosistemili per l'equilibrio del nostro pianeta, spiega il sito web ufficiale dedicato delle Nazioni Unite. Il tema del 2024 evidenzia come la tecnologia e l'possano guidare la conservazione della, il commercio sostenibile e legale della faunae la coesistenza tra quest'ultima e l'essere umano. La Giornata che si celebra "per sensibilizzare sul ruolo fondamentale che la biodiversità svolge nel mantenere in ...