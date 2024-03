(Di sabato 2 marzo 2024) Blekinge (), 2 mar. (askanews) – “Dobbiamo preparare la società all’eventualità di una guerra: noi tutti siamo coinvolti”: a parlare ad askanews è Peter Ryman, Direttore dell’ufficio regionale delladella Contea di Blekinge, sede di una storica base navale al centro del Baltico, a Karlskrona. “Lapossiede quella che chiamiamo ‘’ – sottolinea Ryman ricevendoci nella sede dell’ufficio regionale della cittadina che affaccia sul Mar Baltico – e si basa su due pilastri: lae lamilitare. La partedellariguarda tutte le azioni che dobbiamo intraprendere per proteggere la società. Tra queste, l’assistenza sanitaria, l’acqua, ...

"È un Natale che ci riempie di orgoglio" Con una temperatura che fino a pochi giorni fa non è mai salita oltre lo zero e un vento che sfida velivoli di quinta ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Con una temperatura che fino a pochi giorni fa non è mai salita oltre lo zero e un vento che sfida velivoli di quinta generazione, la Task ... (giornaledellumbria)

Non era una battuta, un innocuo ricordo o un divertissement, quello di Donald Trump , che nel weekend ha fatto correre di nuovo un brivido sulla schiena degli ... (open.online)

Giulio Coniglio finalmente riceve disegni e lettera di bimbi: (ANSA) - TRIESTE, 02 MAR - I disegni di bimbi di una scuola della Calabria sono finalmente stati consegnati nelle ...espansionetv

Nato, Protezione Civile Svezia: “Se attaccati, c’è difesa totale”: Blekinge (Svezia), 2 mar. (askanews) – “Dobbiamo preparare la società all’eventualità di una guerra: noi tutti siamo coinvolti”: a parlare ad askanews è Peter Ryman, Direttore dell’ufficio regionale d ...ildenaro

Meloni da Biden, i funerali di Navalny, i dossier sui politici, l’udienza per Olindo e Rosa: Buongiorno. «Voglio ringraziarti, Giorgia, per l’incrollabile sostegno dell’Italia all’Ucraina e per la tua leadership del G7 quest’anno». (Joe Biden) «Intendiamo riaffermare un ordine internazionale ...corriere