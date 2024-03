Nato contro la Russia in caso di sconfitta di Kiev | una scelta già preordinata e per nulla improvvisa

(Di sabato 2 marzo 2024) E adesso il Pentagono fa candidamente sapere che, sedovesse perdere la guerra, allora ladovrebbe entrare in guerra con la. La notizia si trova su tutti i principali e più venduti quotidiani. Vorrei invitarvi a riflettere sulla mortificazione di ogni logica presente nella dichiaraz

Pubblicato il 1 Marzo, 2024 “Sappiamo che se Putin avrà successo non si fermerà. Continuerà a essere più aggressivo nella regione. E altri leader in tutto ... (dayitalianews)

Stanziare i fondi per l'Ucraina è cruciale. Lo afferma il capo del Pentagono Lloyd Austin, sottolineando che se l'Ucraina perde la guerra, i paesi Nato ... (quotidiano)

Guerra Ucraina, rabbia degli alleati contro Scholz: «Ha parlato delle operazioni Nato a Kiev»: L'intervento diretto della Nato non è nei piani immediati anche se viene agitata come extrema ratio. Lo ha detto molto chiaramente l'americano Austin. Proprio per questo motivo, le informazioni sulla ...ilmessaggero

Truppe Nato e forze speciali in Ucraina: ecco il vero piano di Macron: Innanzitutto è bene precisare che la presenza di personale militare di Paesi Nato in Ucraina è ... gli ucraini nei processi di manutenzione/utilizzo, inoltre la guerra contro la Russia sta facendo da ...ilgiornale

