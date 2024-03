(Di sabato 2 marzo 2024) L'incidente ferroviario a Pompei. Nessun ferito né danni per la Circumvesuviana "Dopo la vasca da bagno ed il New Jersey ora un. Sempre nello stesso punto, passaggio a livello di Via Crapolla". A denunciare l'episodio è Umberto De Gregorio, presidente di Eav, la società che gestisce anche il trasporto tramite la rete ferroviaria della

«»Nella tappa a Napoli del treno del ricordo , quello voluto dal ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi per ricordare le vittime delle foibe e ... (open.online)

Un frigo rifero è stato abbandonato sui binari della circumvesuviana ed un treno in corsa l’ha preso in pieno . È accaduto ieri sera nella zona del passaggio a ... (gazzettadelsud)

(Adnkronos) – "Dopo la vasca da bagno ed il New Jersey ora un frigorifero . Sempre nello stesso punto, passaggio a livello di Via Crapolla". A denunciare ... (periodicodaily)

Pubblicato il 2 Marzo, 2024 (Adnkronos) – "Dopo la vasca da bagno ed il New Jersey ora un frigorifero . Sempre nello stesso punto, passaggio a livello di Via ... (dayitalianews)

Pompei - Frigo su binari della Circumvesuviana: lieve impatto, ma paura: Un frigorifero è stato abbandonato sui binari della Circumvesuviana e un treno in corsa l'ha preso in pieno. È accaduto ieri sera nella zona del passaggio a livello di via Crapolla a Pompei: lievi ...stabiachannel

Frigorifero sui binari del Circumvesuviana colpito in pieno dal treno: nello stesso punto giorni fa una vasca da bagno: Un frigorifero è stato abbandonato sui binari della Circumvesuviana ed un treno in corsa l'ha preso in pieno. È accaduto ieri sera nella zona del passaggio a livello di via Crapolla a Pompei: lievi ...ilmessaggero

Napoli, treno contro frigorifero lasciato sui binari: L'incidente ferroviario - per fortuna senza conseguenze, né danni al convoglio e feriti - si è verificato nella serata di ieri a Pompei, in provincia di Napoli, nei pressi di ... era riuscito a ...adnkronos