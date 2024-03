Napoli | si pensa al sostituto di Osimhen | tre nomi in lista

(Di sabato 2 marzo 2024) Ilsi prepara per la prossima stagione, consapevole della probabile partenza di Victor; salvo sorprese incredibili, il calciatore nigeriano sarà ceduto durante l’estate. Alcuni dei migliori club potrebbero essere disposti a pagare la clausola rescissoria di 130 milioni di euro. La dirigenza delè convinta che sarebbe controproducente cercare di sostituireL'articolo

“Dobbiamo pensare partita per partita e cercare di ottenere più punti possibili da qui alla fine”. Lo ha detto Francesco Calzona , allenatore del Napoli ... (sportface)

Napoli , possibile il ritorno di Jorginho Il Napoli starebbe lavorando al ritorno di Jorginho in maglia azzurra nella prossima finestra di mercato, ... (forzazzurri)

Il Napoli starebbe considerando ormai da tempo Joshua Zirkzee come l’eventuale erede dell’attaccante Victor Osimhen . Il giornalista di Sky Sport Luca ... (forzazzurri)

“Mi spiace per la Juve, che è stata punita dalla Uefa ed estromessa dalle coppe: se dovessimo battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio, di ... (sportface)

Castel Volturno, il report del club: le ultime su Ngonge e Cajuste: Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma allo Stadio Maradona domani alle ore 20.45 per la 27esima ...tuttonapoli

Napoli-Juve è anche Osimhen contro Vlahovic: il confronto in numeri: Napoli-Juventus, in programma domani sera al Maradona, sarà anche la sfida tra due dei centravanti più forti del nostro campionato: Victor Osimhen e Dusan Vlahovic. Il Corriere del Mezzogiorno oggi in ...tuttonapoli

FOTO - Selfie allo specchio per Lady Simeone: 02.03 11:00 - MERCATO - Cammaroto svela a "NM": "Napoli, pronti 200 milioni per l'estate, Zirkzee e Retegui nel mirino, si riparte da Gollini, Anguissa, Lobotka e Traorè, ecco le ultime in entrata e ...napolimagazine