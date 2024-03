Napoli | seduta mattutina al Konami Training Center | in due saltano la Juventus

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 2 marzo 2024) Ngonge e Cajuste fuori, Calzona lavora su soluzioni alternative in vista del big match delcontro laal Maradona. La squadra partenopea si è allenata intensamente questa mattina presso l’SSCNdi Castel Volturno, in vista dell’importante sfida contro laprevista per domani alle ore 20.45 allo Stadio Maradona, valida per la 27esima giornata di Serie A. Sotto la guida di Francesco Calzona, gli azzurri hanno svolto lasul campo 2, iniziando con attivazione e torello per poi dedicarsi a una partitina a campo ridotto. La chiusura della sessione ha visto il gruppo impegnato in un lavoro tecnico tattico mirato a perfezionare gli schemi di gioco in vista del cruciale incontro con i bianconeri. Le buone notizie però si ...