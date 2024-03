Napoli | scopri la bellezza della Certosa e del Museo di San Martino

Quel pomeriggio del 22 agosto 2022 si erano riuniti al Maradona poco meno di quarantamila tifosi. La diffidenza per la partenza di sei titolari alla fine del primo campionato con Spalletti in... (ilmattino)

Zielinski, il suo successore milita nel Bologna. ADL pronto a sborsare 25 milioni - Ma non solo: Napolipiu.com ti porta alla scoperta della città di Napoli e della sua storia millenaria, con approfondimenti sulla gastronomia, l'arte, la musica e la tradizione popolare. Grazie alla ...napolipiu

Calciomercato Juve, sfida partita a De Laurentiis! Vuole soffiare l’obiettivo di Giuntoli - Calciomercato Juve, sfida con De Laurentiis in vista della prossima estate: il patron del Napoli vuole l’obiettivo di Giuntoli Come scrive il Corriere dello Sport, il Napoli è il club che s’è mosso in ...juventusnews24

Protom ora va a caccia di imprese da acquisire - La società napoletana guarda soprattutto a piccole realtà già strutturate. Entro l’estate prevista l’apertura di una sede negli Usa ...ilsole24ore