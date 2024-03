Napoli | rifinitura verso la Juventus | non ci saranno Cajuste e Ngonge Due i ballottaggi aperti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024) Allenamento diper ilin vista della sfida interna di domani sera contro laal ‘Maradona’. La seduta odierna ha certificato le assenze di, con almeno un paio disull’11 titolare. Traoré parte in leggero vantaggio su Zielinski per un posto vicino ad Anguissa e Lobotka, mentre in difesa Olivera e Mario Rui si contendono un posto sulla corsia di sinistra. Per mister Calzona niente conferenza stampa della vigilia. SportFace.