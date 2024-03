Napoli | per Calzona fare bella figura domani…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 2 marzo 2024) Di seguito un articolo sultratto dal sito www.sportmediaset.it. E’arrivato, ha pareggiato con il Barça, si è fatto raggiungere a tempo scaduto dal Cagliari in trasferta e ha travolto il derelitto Sassuolo del traghettatore Bigica. Il bilancio di Francescoè ancora acerbo per spingerci a valutazioni assolute, ma è vero che De Laurentiis sta pensando che magari, anche per la prossima stagione, non sarebbe così assurdo proseguire con lui”. E’ ancora presto per… E’ ancora presto per qualsiasi progetto, ma non c’è dubbio che sia rimasta negli occhi di tutto il mondo azzurro la serie di giocate che, soprattutto a Reggio Emilia, ha fatto intravedere il fantasma di Spalletti tra le brume del Mapei.non c’era nel 5-1 di un anno fa, la partita che, in pratica, toglieva ad Allegri qualsiasi velleità di scudetto. ...