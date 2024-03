Napoli | Padovano | “Sono rimasto colpito…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 2 marzo 2024) Michele, doppio ex die Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano ‘Il Mattino’. Di seguito alcune sue parole: “colpito dal campionato del. In tanti anni non avevo mai assistito a un calo simile della squadra campione d’Italia – analizza-. Ricordo la scorsa stagione, quando non vedevo l’ora di accendere la tv per ammirare ildi Spalletti“. P.S.vestì la casacca partenopea nella stagione 1991-’92, disputando ventisette presenze in campionato e quattro in Coppa Italia, realizzando in tutto sette reti con la casacca del ‘Ciuccio’. Due annate e mezzo invece nella Juventus. ADL “De Laurentiis si è assunto le proprie responsabilità e si metterà nelle mani giuste perché il ...