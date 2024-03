Napoli obbligato a fare 5 crediti | ADL vuole la Juve fuori dal Mondiale per Club

Dove vedere Napoli-Juventus in tv e streaming, le probabili formazioni: Napoli-Juventus, le scelte di Calzona Pochi dubbi per Calzona ... al suo posto si scalda Yildiz per fare coppia con Vlahovic. Mediana a pezzi e scelte obbligate per la Juve con Alacaraz e Miretti a ...today

TUTTOSPORT - L'obiettivo di Calzona: battere la Juventus e raggiungere poi 3 vittorie di fila: 02.03 09:00 - MERCATO - Cammaroto svela a "NM": "Napoli, pronti 200 milioni per l'estate, Zirkzee e Retegui nel mirino, si riparte da Gollini, Anguissa, Lobotka e Traorè, ecco le ultime in entrata e ...napolimagazine

Corsport - Napoli e Juve, sfida Mondiale: Napoli, 42 punti, inseguitore obbligato a racimolare altri 5 crediti in classifica; Lazio variabile impazzita con 35 punti, lontana dall’obiettivo e costretta ad arrivare in finale con gli azzurri ...tuttojuve