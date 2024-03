Napoli-Juventus | probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024), 2 marzo 2024 - Quando si sfidanogli argomenti e i temi in ballo, anche se la situazione in classifica di almeno una delle due squadre in questione non è quella auspicata in estate, non mancano mai. Ciò accade anche in occasione del posticipo della giornata 27 di Serie A, in programma domenica 3 marzo alle 20.45 nella cornice del Maradona: gli azzurri vogliono provare a dare continuità al roboante 6-1 rifilato a domicilio al Sassuolo, con l'obiettivo di risalire la china magari fino alla zona Champions League, mentre i bianconeri cercheranno di rimanere in scia dell'Inter capolista e anche di resistere al possibile rientro dalle retrovie del Milan, reduce dalla contestatissima vittoria in casa della Lazio. Non solo: l'ultima miccia l'ha accesa Aurelio De Laurentiis, entrato a gamba tesa sulla questione ...