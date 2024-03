Napoli-Juventus … Le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 2 marzo 2024) Ecco le ultime news e leriguardo il match Cloud della 27^ giornataDomenica 3 marzo stadio Maradona ore 20:45Classifica:40 (8°),57 (2°): Out Ngonge e Cajuste, alle prese ancora con fastidi muscolari. Meret in porta; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera (in vantaggio su Mario Rui) in difesa. Zielinski (in vantaggio su Traorè) Lobotka e Anguissa in mediana. In attacco il tridente formato da Politano, Kvaratskhelia e Osimhen.: Out Mckennie e Rabiot. Szczesny in porta. In difesa Gatti e Bremer sicuri, ballottaggio Danilo – Rugani per il posto disponibile. A cntrocampo Cambiaso e Kostic dovrebbero giocare sugli esterni con Locatelli, Miretti e Alcaraz a centrocampo. ...