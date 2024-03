Napoli-Juventus | il pronostico | chi vincerà la sfida del Maradona?

(Di sabato 2 marzo 2024) Da una parte la voglia di risalire la china dopo un periodo quanto mai buio, dall'altra la volontà di consolidare il secondo posto in classifica. Questo ciò che sarà, gara in programma domenica 3 marzo alle 20.45 allo Stadio. I partenopei, campioni d'Italia in carica...

Napoli e Juventus scenderanno in campo allo stadio Diego Armando Maradona domenica 3 marzo alle ore 20.45. Per entrambe le squadre sarà una partita ... (dailynews24)

Pavarese : “Napoli, la gara con la Juventus è determinante e può segnare il rilancio per la rincorsa alla zona Champions” Gigi Pavarese , ex direttore ... (terzotemponapoli)

Domani sera ci sarà la sfida tra Napoli e Juventus , importantissima per gli azzurri, che devono provare a risalire in classifica e avvicinarsi alla zona ... (ilnapolista)

Fedele: "Napoli obbligato a battere la Juventus. Allegri ha solo 4 giocatori di valore": L'analisi di Enrico Fedele sul momento vissuto dalla squadra azzurra: "Se batte Juventus, Torino e Barcellona, il Napoli può cambiare il suo destino". Enrico Fedele, opinionista radiotelevisivo, ha ...areanapoli

Napoli, occhio al giallo! Sono tre i diffidati. I nomi: Domani alle 20:45 il Napoli sfiderà la Juventus per restare sulla scia della corsa al quarto posto. Quella con i bianconeri è una sfida che infiamma la tifoseria e galvanizza i calciatori. Il rischio ...mondonapoli

