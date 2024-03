Napoli-Juve | Calzona riflette | dubbi a centrocampo 

Qualificazione al Mondiale per club, De Laurentiis vuole imbastire un Ricorso contro la Juve ntus: da Torino attaccano il presidente azzurro Nelle scorse ore ... (spazionapoli)

Mondiale per club , De Laurentiis starebbe pensando di presentare ricorso alla FIFA contro la Juve : la reazione della società bianconera Hanno fatto tanto ... (spazionapoli)

Corriere dello Sport – Napoli obbligato a fare 5 crediti : ADL vuole la Juve fuori dal Mondiale per Club L’edizione odierna del quotidiano, torna a … ... (forzazzurri)

Nuovo attacco, ancora De Laurentiis nel mirino, le dichiarazioni fanno discutere alla vigilia di Napoli-Juve ntus: tutti i dettagli Napoli-Juve ntus non è una ... (spazionapoli)

Chiesa Juve, non c’è ancora intesa sul rinnovo. E nel 2020 poteva andare al Napoli…: Chiesa Juve, non c’è ancora intesa sul rinnovo. E nel 2020 poteva andare al Napoli… Il retroscena di mercato sull’attaccante Nel 2020 Chiesa poteva andare al Napoli e non alla Juve. A ricordarlo è Tut ...juventusnews24

Napoli-Juve è una sfida mondiale: De Laurentiis valuta azioni legali: Il Napolionline.com è una Testata Giornalistica regolarmente registrata presso il Tribunale di Napoli il 25 Frebbraio 2014 al N° 15.ilnapolionline

Cds - Juventus, le ultime di formazione verso Napoli: due ballottaggi per Allegri: Torna il sereno in casa Juve alla vigilia della trasferta di Napoli, scrive il Corriere dello Sport raccontando che però l’emergenza resta ...tuttonapoli