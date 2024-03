Napoli-Juve | Calzona ha fatto una richiesta alla squadra Novità su Ngonge Cajuste out

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 2 marzo 2024) In vista dicarica gli azzurri con una lunga analisi video su pregi e difetti. Recupero difficile per, out. CALCIO– In vista del big match di domenica contro lantus, mister Francescoha radunato ieri laa Castelvolturno per un’approfondita sessione video incentrata sull’analisi dei bianconeri. L’allenatore ha riunito l’intera rosa nello spogliatoio, restando per oltre mezz’ora davantitv insieme ai giocatori per studiare pregi e difetti degli avversari. Attraverso le immagini delle recenti partite dellaha potuto mostrare ai suoi uomini i punti di forza ma anche le lacune su cui ...