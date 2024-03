Napoli-Juve | Allegri | “Non ho parlato di futuro con club”

(Di sabato 2 marzo 2024) (Adnkronos) – “Non abbiamodicon la società, ho un anno di contratto. E’ importante finire al meglio la stagione, poi quando i dirigenti avranno deciso quale sarà ilme lo faranno sapere”. Massimilianoglissa davanti alle domande sul suoallantus. L’allenatore bianconero ha un contratto fino al 2025 e, come dice alla vigilia del match in casa del, non sta trattando un rinnovo. “Se quest’anno arrivassimo secondi sarebbe un risultato buono, con una squadra cambiata rispetto allo scorso anno. Ma andare a fare ipotesi sulnon ha nessun senso. Dobbiamo essere focalizzati solo sue Atalanta. La Champions il prossimo anno sarà un valore tecnico ed economico per il ...

