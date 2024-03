Napoli | il sindaco Mafredi | “De Laurentiis sta lavorando per lo stadio Maradona”

(Di sabato 2 marzo 2024) IldiGaetano Manfredi è tornato a parlare dei possibili lavori di ammodernamento delloDiego Armando. CALCIO– IldiGaetano Manfredi è in attesa della proposta di Aurelio Deper i lavori di ammodernamento delloDiego Armando. Intervenuto a Potenza per il passaggio di testimone di “Città Italiana dei Giovani”, Manfredi ha dichiarato: “Per quanto riguarda losiamo in attesa della proposta. So che ilci sta, appena arriverà la valuteremo anche insieme al ministro, per capire anche le necessità e le opportunità finanziarie di sostegno”. Il ...

Il sindaco di Giugliano si candida per il Nuovo centro sportivo del Napoli : “Abbiamo spazi, sarebbe una bella vetrina per la città”. Napoli – Il sindaco di ... (napolipiu)

In vista di Napoli – Barcellona, il primo cittadino partenopeo, Gaetano Manfredi , ha firma to un’ordinanza: ecco le linee guida Cresce l’attesa per Napoli – ... (spazionapoli)

Libero attacca ADL: "Vuole il calcio gratis, ma mette le amichevoli in pay-per-view!": Lo scorso anno non parlava quasi mai (e vinceva uno scudetto), quest’anno parla spesso (e il Napoli fatica, o forse parla proprio per coprire la fatica del Napoli). DeLa è in formissima, un fiume in ...tuttonapoli

Presidio lavoratori, solidarietà amministrazione Pomigliano: (ANSA) - POMIGLIANO D'ARCO (Napoli), 02 MAR - L'amministrazione Comunale di Pomigliano ... "Siamo profondamente preoccupati - spiegano dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Russo ...ansa

Napoli Est, sprint per riqualificare uffici municipali di San Giovanni e Ponticelli: Si accelera per riqualificare la sede municipale di San Giovanni a Teduccio dove sono emersi importanti problemi di sicurezza a scapito di personale e utenti. Quello di via Atripaldi ...ilmattino