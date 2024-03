Napoli | il padre di Kvaratskhelia | 'Dedice lui | ma per me resta'

Il padre di Khvicha Kvaratskhelia ha rivelato le ragioni dietro la scelta del figlio di unirsi agli azzurri anziché optare per altre offerte. In un’intervista ... (napolipiu)

Tempo di lettura: < 1 minuto “Chiediamo giustizia per nostro figlio, non vendetta”. Lo ha detto Antonio Maimone, padre di Francesco Pio Maimone, ... (anteprima24)

Francesco Pio, 15enne di Torre Annunziata, operato per un tumore al Sant'Orsola di Bologna . Il padre a Fanpage.it: "Sarò per sempre grato a questa ... (fanpage)

C’è Posta per Te, Massimiliano Caiazzo in lacrime per la storia di Natasha e Gianluca: “I vostri genitori vi hanno messo al centro del cuore”: La storia è quella di Natasha e Gianluca, che hanno perso entrambi i genitori. Nel 2022 il padre per un tumore allo stomaco e quattro mesi dopo, la madre è morta a causa di un malore ...vocedinapoli

Fedele: "Il Napoli rivede la luce E' il bagliore di un telefonino. Torino più ostico della Juve": Le perplessità di Enrico Fedele: "Aspettiamo di capire se la rondine di Sassuolo farà davvero primavera. Da tifoso del Napoli, sono preoccupato". Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni ai ...areanapoli

KVARA - Il padre: "Deve decidere lui il suo futuro, ma secondo me rimarrà a Napoli": Napoli - Badri, papà dell'attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio TV Serie A con RDS: "Non potete immaginare cosa significhino per me le belle parole ...napolimagazine