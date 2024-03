Napoli e l’addio di Sinatti la scorsa estate prima del ritorno | Di Lorenzo aveva fatto di tutto per convincerlo a restare

(Di sabato 2 marzo 2024) Il crollo delavuto in questa stagione è stato evidente e, a diversi mesi di distanza, è possibile trarre i motivi che hanno portato la squadra a passare dalla lotta per lo Scudetto a quella per la sola qualificazione in Champions League.di molti uomini chiave, infatti, ha inciso sulle motivazioni di alcuni L'articolo

Scapolo : Indipendentemente dai nomi scelti, è sempre difficile ripetersi, specie dopo aver vinto lo Scudetto in una piazza speciale come quella di Napoli ... (terzotemponapoli)

Napoli, De Laurentiis sceglie il nuovo tecnico: corsa a due in Serie A: Aurelio De Laurentiis è pronto a regalare un grande tecnico al Napoli per l'anno prossimo: scatta il duello in Serie A ...ultimecalcionapoli

Juve, Allegri al passo d’addio Le parole di Branchini contro il club scatenano la polemica, ora tocca a Giuntoli: Massimiliano Allegri, c’è da scommetterci, in questo momento sta pensando solo alla sfida della sua Juventus contro il Napoli in programma domani sera allo stadio Maradona. Ma sui social e tra i ...sport.virgilio

Osimhen-Kvara,coppia gol per espugnare il bunker Juve: Non c'è più spazio per i calcoli, da domani nel match contro la Juventus il Napoli ha come unico obiettivo la vittoria se vuole portare avanti il sogno di tornare in Champions League anche il prossimo ...ansa