Napoli | blogger vittima di deepnude | “Le mie foto ritoccate e pubblicate su sito per adulti”

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di sabato 2 marzo 2024) Le sue immagini violate,su unpornografico. Senza il suo consenso. È la terribile esperienza che Federica Franco,de “Il mio viaggio a”, ha vissuto e denunciato alla Polizia Postale e in un video sui social per mettere in guardia tante ragazze come lei.di: L'articolo Teleclubitalia.