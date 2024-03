Nantes-Metz domenica 03 marzo 2024 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati

Due scontri diretti vinti in trasferta hanno portato il Nantes in una posizione decisamente più tranquilla di classifica, 3 punti sopra il terzultimo posto e ... (infobetting)

Ligue 1 (J24) : les compos officielles du multiplex: Découvrez les compositions officielles du multiplex de la 24e journée de Ligue 1.Découvrez les compositions officielles du multiplex de la 24e journée de Ligue 1. Dans la foulée de la rencontre TFC - ...msn

Nantes-Metz: minuto per minuto: Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria, assistenza e contatti. Tutti i marchi Sk ...sport.sky

Football - Ligue 1 Nantes/Metz avant-match: Nantes reçoit Metz dimanche (15h) dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette rencontre.sports.orange.fr