Muore a 102 anni Apfel | icona moda di NY

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 2 marzo 2024) 9.00 Iris,l'eccentricadellanewyorkese, è morta a 102.Due giorni fa il suo ultimo post per celebrare i suoi 102e mezzo.Famosa per le sue mise e i suoi occhialoni. Nata nel 1921 da una famiglia ebrea di New York, contribuì alla ristrutturazione della Casa Bianca per 9 presidenti, da Truman a Clinton.partecipava ancora agli eventi dellae e sfilava sulla sua sedia a rotelle. Aveva firmato recentemente una collezione per H&M. Molte le collaborazioni con Citroen, Magnum, Happy Calze e Mac.