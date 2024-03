Multinazionale del latte multata per pratiche sleali | prima storica vittoria per Coldiretti

Marcianise. Si dicono “orgogliosi” di appartenere ad una multinazionale come Jabil e chiedono che lo stabilimento di Marcianise sia centrale tra i vari siti ... (casertanotizie)

Montecatini Terme , 2 febbraio 2024 – Una multinazionale straniera è interessata ad acquistare i beni strategici delle Terme , che saranno messi in vendita ... (lanazione)

La sede legale resterà in Italia e il cuore produttivo a Sarroch. Il nuovo corso della Saras , raffineria che dà lavoro a 1.200 dipendenti diretti e altri ... (ilfattoquotidiano)

LEGA: IMPRUDENTE, “VISITA SALVINI A LFOUNDRY CONFERMA ATTENZIONI VERSO Multinazionale”: AVEZZANO – “Le nostre attenzioni nei confronti di LFoundry, colosso industriale internazionale della innovazione, la seconda più grande azienda presente in Abruzzo dopo Stellantis, non sono mai mancat ...abruzzoweb

Dalle elezioni in Sardegna al cinema, quante ne sai sulle notizie della settimana IL QUIZ: Leggi su Sky TG24 l'articolo Dalle elezioni in Sardegna al cinema, quante ne sai sulle notizie della settimana IL QUIZ ...tg24.sky

Elezioni, Matteo Mesini è il candidato del Pd: Consigliere comunale da due legislature del Pd, di cui è stato anche segretario cittadino, 32 anni, nato e cresciuto in città, Mesini lavora come ingegnere in un’azienda Multinazionale del territorio ...ilrestodelcarlino