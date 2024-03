MOVIOLA – Torino-Fiorentina | gol Zapata annullato | l’attaccante spinge a due mani Milenkovic

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024) Episodio dasul finale di primo tempo del match tra, valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I padroni di casa attaccano e, sugli sviluppi di un lancio di Milinkovic-Savic, la palla arriva a Duvanche primaa due, poi carica il destro e grazie anche alla deviazione di Ranieri batte Terracciano. Il direttore di gara, il signor Marchetti di Ostia, convalida il gol ma dopo un minuto viene richiamato al monitor per rivedere nuovamente l’accaduto. La spinta delcolombiano è chiara, si disinteressa del pallone e fa perdere l’equilibrio al difensore viola. Marchetti annulla la rete e indica fallo in attacco. Decisione giusta. SportFace.