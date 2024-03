MOVIOLA Lazio-Milan | Gazzetta | disastro Di Bello ma il rigore…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 2 marzo 2024), ecco il giudizio delladello Sport sull’operato definitoso del direttore di gara Di… Ildi Stefano Pioli batte laper 1-0 e porta a casa i 3 punti grazie ad un goal nel finale di Noah Okafor. I rossoneri non sono riusciti a mettere in campo una prestazione brillante dal punto di vista del gioco, ma sono comunque riusciti a non mollare, ottenendo la vittoria. La sfida è stata ricca di polemiche per alcune scelte arbitrali che non sono andate giù alla tifoseria romana. Partiamo con la prima dinamica. Siamo al 12esimo minuto del primo tempo e Florenzi non si capisce con Maignan, il portiere esce per allontanare il pallone e va a impattare contro Castellanos, che viene travolto. Secondo la ...