Motilgas | il miglior alleato naturale per la digestione

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di sabato 2 marzo 2024)è un integratore alimentare in capsule a base di estratti vegetali, enzimi e alfa-galattosidasi, specificamente formulato per favorire lae il benessere dell’apparato gastrointestinale. I disturbi digestivi sono un problema comune che affligge persone di tutte le età. Tra le cause più frequenti troviamo in, nausea, vomito, gonfiore, flatulenza e stitichezza. Questi disturbi L'articolo