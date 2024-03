Morto l’avvocato Torrese | ex presidente a Torre Annunziata

(Di sabato 2 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è spento all’età di 72 anniGennaro, che ha legato il proprio nome al consiglio dell’ordine forense di, del quale è statoper lungo tempo, prima di essere costretto ad abdicare a causa della norma che prevedeva l’incandidabilità per chi aveva ricoperto due mandati consecutivi. Dal 2020era invecedell’Unione dei fori della Campania. La notizia della morte del, che risiedeva adel Greco, ha profondamente scosso l’ambiente professionale nel quale ha sempre operato. Tanti gli attestati di stima che in queste ore stanno interessando in particolare le pagine social. Tra questi, il sindacato ...

Andrea Bossi, l’omicidio di un ragazzo queer, ucciso soltanto per un pugno di gioielli: Il ritratto di un ragazzo esemplare che stava costruendo la propria felicità. I due presunti killer, Douglas Carolo e Michele Caglioni, affrontano l'interrogatorio di garanzia.gay

Assolto l’avvocato Armando Veneto dall’accusa di corruzione mafiosa: L’avvocato Armando Veneto, di 88 anni, ex deputato e parlamentare europeo dell’Udeur, è stato assolto, per non avere commesso il fatto, dai giudici della Corte d’appello di Catanzaro dall’accusa di ...secondopianonews

Dalla condanna per omicidio in Florida al prossimo ritorno in Italia: la storia di Chico Forti: L’omicidio di Dale Pike in Florida Al delitto Versace ne seguì un altro: il 18 febbraio 1998, sette mesi dopo la morte dello stilista ... Il tutto in assenza di un avvocato. Finì a processo e, ...tag24