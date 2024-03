Morto Gianpietro Scomparin | tecnico informatico stroncato a 57 anni nella fase di atterraggio | era accanto all' amministratore delegato Gabriele Geretto

(Di sabato 2 marzo 2024) ?TREVISO ? Èa causa di un malore che l?ha colto in aereo mentre stava atterrando a Vienna. Se n?è andato così ieri, primo marzo,...

Italia-Usa: Calenda, 'pericoloso che Conte non sappia da che parte stare': Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Secondo Giuseppe Conte la Meloni dovrebbe riferire in Aula sulle 'istruzioni' che avrebbe ricevuto dal Presidente degli Stati Uniti, un Paese democratico amico e alleato de ...lanuovasardegna

Malore improvviso mentre l’aereo sta atterrando, muore a 57 anni durante il viaggio di lavoro: Colpito da un malore a bordo di un aereo in fase di atterraggio, muore a 57 anni. Due comunità sono sotto choc per la scomparsa di Gianpietro Scomparin. Viveva a San Donà e lavorava, come tecnico ...mattinopadova.gelocal

Gianpietro Ghidini a Sassari: «Ema e la droga che l’ha ucciso, parlo ai ragazzi con lui nel cuore»: Padre del giovane Morto suicida nel 2013 a causa di un francobollo di lsd preso in una festa tra amici, strega mille studenti tra lacrime, musica e perdono ...lanuovasardegna