Morto a 86 anni il pittore del “realismo sociale” Ennio Calabria | una vita dalla parte dei lavoratori

“Sono preso dal panico, dunque sono”. L’attore e stand up comedian Richard Lewis è morto . Aveva 76 anni. Celebre per il suo atteggiamento nevrotico ed ... (ilfattoquotidiano)

Disagi per i trasporti ferroviari: Treni cancellati o rallentati per tre ore. Capasso (Assoutenti): "Chiediamo maggiore sicurezza e tornelli agli accessi ... (fanpage)

Malore al bar, Jacopo muore a 28 anni davanti agli amici: RODENGO SAIANO - Tragedia a Rodengo Saiano, nel Bresciano, giovedì sera quando un ragazzo di 28 anni è stato colpito da un malore ed è Morto al bar davanti agli amici ...corriereadriatico

Come è Morto Alessandro Momo Causa morte dell’ex fidanzato di Eleonora Giorgi: Nato a Roma il 26 novembre 1956, Alessandro Momo morì il 19 novembre 1974 all’età di 17 anni, a causa di un incidente stradale. Poco dopo aver terminato le riprese del film “Profumo di donna” di Dino ...tag24

Malore in aereo, tecnico informatico muore a 57 anni. Il collega accanto a lui sotto choc: «Parlavamo, poi l'ho visto con la testa accasciata»: «Ci ha lasciato un amico, per me un fratello. Una persona sulla quale potevi sempre e comunque contare – è il ricordo di Geretto – nel corso dei tanti anni che abbiamo trascorso assieme in azienda, ...leggo