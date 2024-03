Morti sul lavoro | nel mondo quasi 3 milioni di persone perdono la vita ogni anno

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 2 marzo 2024) In una Repubblica in cui il diritto alè un pilastro inscindibile della propria identità, emergono scenari tetri e dolorosi, costellati da tragedie e vite spezzate. Sono storie di operai che cercano di garantirsi un sostentamento dignitoso e che, invece, muoiono tra i tetti precari di capni industriali o intrappolati tra i rulli di macchinari infernali. L’ultimo tragico evento continua a echeggiare tra le strade di Firenze, dove il crollo del cantiere Esselunga ha seminato morte e devastazione.strappate alla, schiacciate sotto le macerie, in un attimo che ha trasformato una normale giornata lavorativa in una strage. Un evento che ha sconvolto non solo la città toscana, ma ha scosso l’intero Paese, mettendo in luce la fragilità dei sistemi di sicurezza sule sollevando ...