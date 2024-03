Morti bianche | edilizia settore nero È Il comparto dove si contano più incidenti a livello nazionale | seguito dall’agricoltura e metalmeccanica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024) Arezzo, 2 marzo 2024 – Proprio a fronte delle tragicheall’interno del cantiere fiorentino di pochi giorni fa, le segreterie Cisl di Filca, Fim e Fai, tornano a parlare del tema dellechiedendo di aumentare diritti e tutele per i lavoratori. Dai dati dell’osservatorio sicurezza e Ambiente Vega del 2023 il rischio di infortunio mortale in Toscana corrisponde a 20,4per milione di occupati e risulta inferiore rispetto alla media, che invece è pari a 34,6. L’indice di incidenza della mortalità su Arezzo è pari al 20,2. Nel territorio aretino nel 2023 sono stati registrati 4 decessi e 3 infortuni sul lavoro. Già 15 anni fa un fatto tragico aveva portato la Filca Cisl ad interessarsi a soluzioni concrete per arginare lesul lavoro. Era l’anno ...