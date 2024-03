Monza-Roma | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

(Di sabato 2 marzo 2024)è una partita valida per la ventisettesima giornata diA e si gioca sabato alle 18:00:, diretta tv,. L’effetto De Rossi stenta ad esaurirsi e la, lunedì scorso, ha portato a casa un’altra vittoria, la quinta da quando sulla panchina giallorossa siede l’ex “capitan futuro”. Pellegrini e compagni hanno domato anche il Torino, battuto 3-2 all’Olimpico con tanto di tripletta di Paulo Dybala. L’unica sconfitta, dall’avvicendamento tra Mourinho e De Rossi, rimane quella con l’Inter, mentre in Europa League laè approdata agli ottavi al termine di un’estenuante doppia sfida con gli olandesi del Feyenoord, piegati ai calci di rigore. Dybala – IlVeggente.it (Lapresse)In ...

