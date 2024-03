Monza-Roma le pagelle e il tabellino della partita

(Di sabato 2 marzo 2024) . Match interessante in questo sabato ricco di eventi: la sintesi di Sportnews. Sabato ricco di emozioni in questo inizio weekend per quanto riguarda la Serie A: ildi Palladino ospita ladi De Rossi, una delle squadre più in forma in questo momento. La squadra Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

In Roma-Monza c'è un po' di giallorosso anche in tribuna . All'U-Power Stadium infatti sono stati avvistati Vincenzo Montella ... (calciomercato)

Monza-Roma, un minuto da incubo: squalifica e infortunio: Pessime notizie per quanto riguarda gli infortuni in casa Roma. Rasmus Kristensen, in occasione del fallo su Andrea Carboni che è costato anche il giallo al danese, si è subito accorto di non stare ...asromalive

C’è Handanovic in tribuna: tre nomi sul taccuino dell’Inter: L’Inter è presente con Samir Handanovic all’U-Power Stadium per Monza-Roma: gli osservati speciali dell’ex capitano nerazzurro Le tribune dell’U-Per Stadium pieno di volti noti questo pomeriggio per l ...calciomercato

Monza-Roma 0-0, Serie A giornata 27, aggiornamenti LIVE: Dybala-Lukaku-El Shaarawy per De Rossi: Giornata numero 27 di campionato, la Roma fa visita al Monza per proseguire nella sua corsa verso un posto in Champions League, provando ad approfittare dello scontro diretto tra Bologna e Atalanta.eurosport