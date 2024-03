Monza-Roma 1-4 | poker giallorosso per tornare a -1 dal quarto posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024)2 marzo 2024 - Si ferma a quota cinque la striscia di imbattibilità del, mentre non si ferma la rincorsa della, ora a un solo punto dal. I giallorossi si impongono in casa dei biancorossi al termine di una sfida emozionante, dove il netto risultato finale di 1-4 per i capitolini, non rispecchia l'equilibrio visto largamente in campo nel corso dei 90 minuti. A decidere la serata sono le reti di Pellegrini, Lukaku, Dybala e Paredes, mentre a rendere meno pesante il passivo per i brianzoli è il supergol di Andrea Carboni. Primo tempo Qualche cambio per Palladino rispetto alle indiscrezioni della viglia, con l'inserimento di Bondo in mediana insieme a Gagliardini, spostato in avanti invece Pessina, con Valentin Carboni a partire dalla panchina. Confermati in trequarti ...