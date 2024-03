Monza-Roma 0-1 LIVE | la sblocca Pellegrini

Monza-Roma scendono in campo per la 27ª giornata di Serie A 2023/24. Le squadre di Palladino e De Rossi si affrontano allo stadio U-Power... (calciomercato)

l’episodio arbitrale chiave del match Monza-Roma , valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2023/24 l’episodio chiave della Moviola del match ... (calcionews24)

Un incontro informale a circa un'ora e mezza dall'inizio della partita. Come riporta il Corriere dello Sport Lina Souloukou ha chiacchierato... (calciomercato)

Per la Roma una trasferta insidiosa sul campo del Monza che arriva però in un momento di grande entusiasmo per i giallorossi. Negli ultimi dieci giorni prima ... (infobetting)