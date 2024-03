(Di sabato 2 marzo 2024) Adriano Galliani aveva sedici anni. A Firenze si gioca Taranto-: basta il pari - e finì 0-0 - per restare in Serie B. Impresa. Più dura quella dei tifosi brianzoli: 24 ore di viaggio tra andata e ritorno, perché il tratto Bologna-Firenze dell’Autostrada del Sole verrà inaugurato solo qualche mese più tardi. In uno dei pullman carichi di sogni lungo la strada alternativa, la statale Porrettana, c’era anche lui, che già allora sognava il suoin Serie A e che oggi può viverli, i suoi sogni, dopo averli fatti diventare realtà con Silvio Berlusconi.è solo sullo sfondo, mentre Galliani a fatica trattiene le lacrime nel dare il bentornato allo storico marchio di quegli anni: tra il 1955 e il 1965 il calcio in Brianza si chiamava Simmenthal, e l’icona italiana della carne in ...

La ‘ Prima Pagina IN Edicola ’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter . Di seguito, in ante Prima , i titoli ... (inter-news)

Monza all’esame Roma. Ma Palladino ha studiato: Izzo squalificato. Torna Ciurria, la sorpresa può essere Daniel Maldini. Galliani: "Non poniamoci limiti, però qui si facevano i derby con Seregno e Giana".ilgiorno

Monza. “L’OTTO PER VINCERE”: LE INIZIATIVE IN CITTÀ PER L’8 MARZO: (mi-lorenteggio.com) Monza, 8 marzo 2024 – Sono 14 le iniziative raccolte ... tre visite guidate e un corso di autodifesa. Si inizierà all’Oratorio San Biagio con Luci e contrasti, un viaggio ...mi-lorenteggio

Monza-Roma, recupero UFFICIALE e doppia assenza a sorpresa: “Al termine della rifinitura della vigilia, Mister Palladino ha convocato 25 giocatori per Monza-Roma, gara della ventisettesima giornata di Serie A 2023/24, in programma sabato 2 marzo alle 18.00 all ...asromalive