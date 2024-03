Montpellier-Strasburgo domenica 03 marzo 2024 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 2 marzo 2024) Una squadra appena uscita dalla coppa di Francia che deve guardarsi alle spalle con preoccupazione, un’altra che se fosse per il Metz non avrebbe vinto in campionato dal 29 ottobre scorso: parte con queste premesse, gara valevole per il ventiquattresimo turno di Ligue1. Il Paillade negli ultimi 4 mesi ha vinto appena 2 gare, entrambe contro InfoBetting: Scommesse Sportive e