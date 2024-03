Montecitorio | audizioni su definizione condizione disabilità

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 2 marzo 2024) ROMA – Lunedì 4 marzo, alle ore 12, la Commissione Affari sociali della Camera, nell’ambito dell’esame, in sede di atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recantedelladi, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, svolge in videoconferenza le seguenti: ore 12 Fondazione Istituto ospedaliero di Sospiro Onlus, Ledha-Lega per i diritti delle persone con, Confad-Coordinamento nazionale famiglie con, Associazione vita indipendente Onlus e Associazione Fiaba onlus; ore 12.45 Alleanza delle Cooperative italiane; ore 13 Federazione nazionale degli Ordini delle ...