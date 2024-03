Mondiali Indoor di Atletica | Fabbri | “Voglio appassionare gli italiani al peso Il bronzo è bellissimo”

(Di sabato 2 marzo 2024) Glasgow – Un innamorato del getto del, che desidera coinvolgere, nello stesso amore, tutti gli. Questo è Leonardo, da ieri seramondiale. Nella competizione iridata di Glasgow, che si svolge fino a domani 3 marzo, l’Azzurro ha realizzato la misura di 21,96 ed è salito sul podio (leggi qui). Quell’amore che lo unisce allo sport e all’attrezzo che lancia verso la gloria (è una stagione incredibile per lui, che ha anche un argentoall’aperto, con la tappa di Firenze della Diamond League vinta), scava nel profondo del suo cuore. E lo dichiara a margine del podio di Glasgow. “Una cosa bellissima – esclama Leonardo, come riporta fidal.it – volevo regalare una soddisfazione a tutti gliche ci stanno ...

