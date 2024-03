Mondiali Indoor di Atletica | Fabbri lancia il peso a 21 | 96 | arriva il bronzo iridato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 2 marzo 2024) Glasgow, 1 marzo 2024 –una splendida medaglia didall’Italia, aidiLeggera, in svolgimento a Glasgow. Dalla finale maschile del lancio del, prosegue la straordinaria stagione di Leonardo. L’Azzurro colleziona un altro successo in carriera e sale sul terzo gradino del podio. L’atleta dell’Aeronautica Militare firma la misura di 21,96 e si conferma sul podio. Aggiunge ilmondiale all’argentoall’aperto, che vinse a Budapest. L’oroè andato a Crouser (Usa) con 22,77, l’ argento a Walsh (Nuova Zelanda) con 22,07. E’to quarto l’altro azzurro in finale, Zane Weir (Fiamme Gialle) è quarto con 21,85. Il ...