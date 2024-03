Mondiali indoor atletica Glasgow 2024 | Mattia Furlani è medaglia d’argento nel salto in lungo

(Di sabato 2 marzo 2024) Secondaper l’Italia aidileggera, in corso di svolgimento a. Dopo il bronzo di Fabbri nel peso, uno strepitosoha conquistato lanelin, ottenendo il primo vero risultato di spicco tra i grandi. L’azzurro ha iniziato la sua finale in maniera fantastico, firmando subito unda 8.22, tuttavia il greco Tentoglou non è stato da meno ed ha pareggiato la misura. La differenza l’hanno fatta dunque gli altri salti e, nonostante nessuno dei due si sia migliorato, Tentoglou ha avuto 8.19 come secondo miglior, mentre8.10. Poco male ...

